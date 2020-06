A un año de las próximas elecciones legislativas, Cinthia Fernández confirmó que fue convocada por el partido de Amalia Granata para ser candidata a diputada.

El proceso electoral comenzará en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto del 2021 para definir las candidaturas rumbo a las generales de octubre.

En ese sentido, la modelo reconoció que no tiene preparación política, pero que está dispuesta a aprender. "Depende de la propuesta que me hagan, si a mí es algo que me interesa sí, pero si es algo que no me interesa no", remarcó en cuanto a aceptar la propuesta del partido "Somos Vida".

"Ustedes saben que a mí me pasan muchas cosas raras, así que salto del hilo dental a hacer política, ¿por qué no?", disparó la panelista y contó: "Estoy en el mismo partido que Amalia Granata".

La noticia la contó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter y a través de un vivo de Instagram, en el que la ex de Martín Baclini comentó: "¿Vos me votas Ángel? Apeló a tu cruda sinceridad".

Cinthia Fernández confirmó su posible candidatura.

También lo contó por Twitter.

En comunicación con " Los Ángeles de la Mañana", Cinthia contó que la oferta política surgió a raíz de sus comentarios sobre la liberación de presos políticos.