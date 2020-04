Separados desde hace un tiempo, Cinthia Fernández no logra superar sus rencores contra Martín Baclini y el emprasario le sigue echando en cara todo lo que hizo por su familia cuando eran pareja. Si bien en la pista del "Bailando" se los pudo ver súper apasionados, cuando el amor se terminó surgieron los chispasos.

Esta vez la discusión giró en torno al pago de las cuotas del colegio al que asisten las hijas de la bailarina, Charis, Bella y Francesca, y ella se defendió: "Nunca lo obligué". Durante su participación en " Los Ángeles de la Mañana", con los ojos clavados en la cámara disparó: "¡Qué poco macho que sos, flaco! Nunca te pedí un mango. ¿De qué me estás hablando? Yo te lo agradecí siempre. Sos re poco hombre, sos un papelón, flaco".

Cinthia con sus pequeñas.

Cuando una de las panelistas leyó el intercambio de mensajes que tuvo con el empresario, Cinthia enfureció. "Él me dice: '¿Qué hubiera pasado si yo no hubiese pagado el colegio las nenas? Porque si yo me jacto de pagar el colegio…'", dijo Mariana Brey y provocó la ira de su compañera.

"Yo no tenía ganas de que me tome de pelotuda y tengo el derecho de decir lo que se me re mil canta… Él siempre tira en cara, el auto, el colegio, todo. Así no es, Baclini. Con todas hace lo mismo ¡Me tenés podrida!", sentenció.