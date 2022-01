Desde que Julieta Prandi se separó de Claudio Contardi poco a poco fue contando la violencia que sufrió al lado de él. Por está razón, la abogada de la modelo decidió dar una entrevista en "Nosotros a la mañana" y contar un poco lo que está viviendo su clienta. Frente a esto, Cinthia Fernández, quien está muy empapada en el tema, le comenzó a hacer preguntas y cada vez se indignaba más con el papá de Mateo y Rocco.

La bailarina, ahora panelista del programa del Pollo Álvarez, se mostró muy enojada con la Justicia y las acciones de Contardi. Cuando hicieron referencia al tema de la cuota alimentaria, Alejandra Bellini, letrada de la modelo, contó que su clienta no recibe ningún dinero por parte del padre de sus hijos desde el 2019.

"Me tienen harta con ese 'tengo los recibos' y después tapan el numerito. Harta me tienen", expresó muy enojada la ex esposa de Matías Defederico. Frente a esto, la abogada continuó hablando y contó que el ex marido de Prandi solo le pasa $20.000 de cuota alimentaria cuando tiene una cuota provisoria de $100.000.

Luego de que la invitada diera a conocer la cifra, la morocha comentó: "Estamos en la misma", haciendo referencia a su lucha contra el papá de sus hijas. Asimismo apuntó contra el empresario ya que sigue ejerciendo violencia cuando él denuncia que no puede ver a sus hijos, cuando son los mismos menores quienes no quieren tener contacto con su padre.

Julieta Prandi junto a sus hijos.

"Ayer se la juzgaba a Julieta y yo lo que salté a decir es si hay un régimen establecido y él no los puede ver cómo acusa a la madre, porque eso es poner a la madre en un plano de violencia y exponerla a una situación y acusarla de algo que no está haciendo que es impedir el contacto con sus hijos", dijo más que enojada Fernández.

¡Mirá el video de Cinthia Fernández apuntando contra Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi!