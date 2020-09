Cinthia Fernández es conocida por su filosa lengua que no duda en usar si alguien dice algo sobre ella o sus hijas, y este caso no fue la excepción, ya que le preguntaron sobre su ex novio, Martín Baclini, y la ex de éste, Agustina Agazzani, con quienes tuvo varios roces en el pasado.

Después de dedicarle la canción “Animal Rastrero” al empresario rosarino, la panelista de “El show del problema” decidió volver a disparar: "¿Qué sos, la última coca del desierto? No tiene sentido del humor, la cuarentena le hizo perder el sentido del humor al Osho de cabotaje". Además, agregó: "Yo no soy la que cantó Bohemio enamorado de nuevo. Yo no soy la que volvió a llamar en plena cuarentena".

Cinthia Fernández disparó contra Martín Baclini y Agustina Agazzani

Cuando le preguntaron sobre Agustina Agazzani, quien hace tan solo unas semanas fue eliminada del "Cantando 2020" junto a Facu Mazzei, la mamá de Bella, Charis y Francesca acotó: "Ella no me interesa. Pero por lo menos, yo no le robé a Martín. Fíjense…". Cuando el periodista le llamó la atención sobre lo que había dicho, la modelo confirmó: “30 mil pesos le sacó”.

La bailarina hizo alusión a información que Yanina Latorre compartió en el programa “Los ángeles de la mañana”: “Agustina le llorisqueó a Baclini que no tenía para moverse, él le prestó un auto Smart negro. Otro va día fueron al cajero, metió la tarjetita de débito y el cajero automático le tragó, le chupó la tarjetita y como la pobre piba no tenía para pagar el alquiler, Baclini puso la plata. A los 20 días o un mes, ella le hizo una lloradita de que estaba sin laburo por la pandemia, y Martín le volvió a pagar 30 mil pesos de alquiler (por los dos meses)”.