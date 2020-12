Tiempo atrás, Cinthia Fernández anunció que Matías Defedrico dejaría de hacerse cargo de la obra social de sus hijas Charis, Bella y Francesca y, finalmente, así fue. La mediática compartió en sus redes sociales un mail que le llegó de la prepaga en donde la notifican por la falta de pago y explotó contra el futbolista.

"Hay tipos que tienen demasiada suerte de tener hijas maravillosas. El (emoji de una pila de "caca") de mi ex dejando sin obra social a todas. ¡Y muestro pruebas para que después no salga a desmentir! #tardeotempranovasatenerquepagar", escribió la panelista.

Tras su descargo en Instagram, asistió a "Los Ángeles de la Mañana"y continuó furiosa con el tema. Fue Yanina Latorre quien expuso la situación y dijo que su compañera "vino llorando" al canal. Al respecto, Fernández manifestó: "Mejor no hablemos del tema. Me sacó la obra social. Hoy amanecí con el comunicado de que no la pagaron y tengo que hacer todo un tramiterío para pasarlo a mi tarjeta. A todas nos sacó de la obra social. Como si algo faltara... Pero no importa, me romperé más el traste y seguiré laburando. Pero es el derecho de mis hijas".

"Digo esto porque ayer subió una fotito '¡ay, qué bueno, la graduación de mi hija chiquita!'. Que agradezca que la ley lo avala y todavía las pueda ir a buscar al colegio porque, lamentablemente, en este país si vos no pagás la manutención, los alimentos de tus hijos, no pasa nada y podés ir a buscarlas al colegio, seguir viéndolas. Es cruel, porque vos podés subir la fotito a Instagram y está buenísimo, pero el colegio lo pago yo", sostuvo filosa.

"Él nunca tiene trabajo, nunca tiene nada. Él dice que va a pagar (lo que debe) pero mientras tanto la boluda que paga soy yo... Básicamente él no paga nada. Me pasa 40 mil pesos y me pasaba la obra social hasta el día de hoy. Yo entiendo que hay gente que vive con 40 mil pesos, divino, pero con mi realidad, no es lo que yo firmé", arremetió la "angelita".

.

"Después me tengo que bancar a las boludas que dicen 'se queja, pero le pasa 40 mil pesos. A mí no me pasa nada'. ¡Es el derecho de mis hijas! Me dicen que pague en el número que figura ahí y que en simultáneo y paralelo haga el cambio de tarjeta para poner la mía", lanzó Cinthia. Y agregó convencida: "Yo lo digo para que al menos tenga una condena social. ¡No puede ser tan 'hdp'! Después se hace el padre fatal subiendo 50 fotos, pero la que labura soy yo. Ustedes me conocen y saben cómo me rompo. Lleva un palo de deuda y ahora se suma la obra social".

Fue en ese entonces cuando Ángel de Brito le consultó si los abuelos se hacen cargo cuando cuando el padre no paga. Fastidiosa, la bailarina respondió: "Y si, pero no aparecen. A veces les tengo que decir que llamen a las nenas. Cuando le hice la última denuncia en televisión me llamaron enseguida preguntando cómo estábamos y cuál era la comida favorita. Estamos siempre mi mamá y yo. ¿Qué les voy a pedir?".

Por último, acusó: "Él no reacciona, está cómodo así. Mi abogado se comunica con el de él, pero hay cosas que tenemos que seguir viviendo en el ahora. En el presente. El mes pasado le dijo a mi abogado que iba a hacer el cambio de titularidad para sacarme a mí de la obra social".