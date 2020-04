Cinthia Fernández y Martín Baclini se separaron hace más de 8 meses, pero a la bailarina le cuesta superar la relación. Gracias a su ex, el empresario fue convocado al "Bailando 2020" por lo que la bailarina lo tildó de "cartonero de fama".

Además, Cinthia contó varias situaciones en las que Baclini la obligaba a borrar chats de su teléfono que lo comprometían por sus actitudes misóginas.

"Mis problemas empezaron en 2018 cuando volvimos de un viaje. Todos saben que hay fotos mías en bolas, me paseaba con el hilo dental, no tengo nada que ocultar. Podés decir que daba trola pero podés investigar el ambiente entero y no me acosté con nadie para conseguir un laburo. De hecho, él me investigó por todos lados y me hacía decirle quiénes eran mis ex", reveló la panelista de "Los Ángeles en la mañana".

Cinthia confesó que tiene un "problema de autoestima bastante grande". "Lo tengo que tratar. Estaba deslumbrada", reconoció.

"Él no es lo que parece"

"Me hacía borrar las conversaciones en las que me trataba como una trola por mi pasado. Te lo juro por las vidas de mis tres nenas", contó.

Por otro lado, Cinthia aprovechó para revelar por qué odia tanto a Luciana Salazar, amiga de su ex: "Ella le dijo que yo era gato. Porque ella es así, por eso yo tenía tanta bronca con ella. Si hay algo de lo que no me podés acusar es de acostarme con alguien por guita o laburo".

“Yo estaba deslumbrada por el tipo y después estaba en una relación enferma. Es obvio que estaba enferma porque tengo un problema de autoestima. Es como las relaciones enfermizas en las que no podés salir, y lo admito", explicó la bailarina.