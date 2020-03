Tras pasar el fin de semana en Rosario y visitar el reconocido negocio de Martín Baclini, Cinthia Fernández salió a aclarar algunas cuestiones sobre su vínculo económico con el empresario.

Resulta que la bailarina fue fuertemente cuestionada cuando dijo en su momento que su expareja se hacía cargo de la cuota del colegio de sus hijas Bella (6), Charis (5) y Francesca Defederico (5). Es por eso que aprovechó esta oportunidad para indicar que aquel arreglo quedó en el pasado: "Aclaro que a mis hijas les pago el colegio yo, lo quiero decir. No me lo paga más Martín".

"No dependo de nadie. No me mantiene nadie. A partir de ahora pago yo el colegio de las nenas. Yo nunca estuve de acuerdo en que se diga", sostuvo en "Los Ángeles de la Mañana". Y agregó convencida: "Corté todo vínculo".

Agustina Agazzani, ¿la nueva novia de Martín Baclini?

A su vez, se mostró indignada por el video en el que se lo ve al rosarino con su nueva ¿novia? en una lancha. "No es por una novia. Tuvo un montón de actitudes que no me gustaron. Como el tema de la lancha. Está todo bien, tiene el derecho a hacer su vida. Que sea feliz, le deseo lo mejor y no me hago la superada porque es obvio que me duele… Pasa que me hacía cargo yo de los gastos de la lancha", informó.

"Porque la guardería donde la amarra es de una amiga que necesitaba publicidad… ¡¿Y el señor va con la señora?! Es como un montón. Entonces, que la pague él si tiene ganas de llevar a su novia", cerró.

Agustina Agazzani sería la nueva pareja del empresario. La modelo fue pareja de Gastón Soffritti, con quien participó en el " Bailando" del 2017, y luego tuvo un romance con Agustín Bernasconi, cantante de "MYA".

La nueva ¿pareja? de Martín Baclini

En enero, la joven compartió un video en su cuenta de Instagram en la que se la vio en una lancha con Baclini y desde entonces hubo indicios de un romance entre ellos.