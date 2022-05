Christophe Krywonis fue uno de los invitados del sábado de "PH Podemos Hablar". Si bien el programa no tuvo un buen desempeño en cuánto al rating, las figuras compartieron anécdotas impactantes de su pasado, y la más sorprendente fue la que relató el chef sobre su adolescencia.

Andy Kusnetzoff llamó al frente a aquellos que "se fueron muy jóvenes de sus casas", y así fue como Krywonis recordó lo mucho que sufrió el abandono de su padre. "Me fui a los 14 años, en la situación de típico hijo de divorciados, en un momento que exploté y me mandé una macana", indicó el chef.

Christophe explicó que por aquel entonces se quedó viviendo con su madre y su abuelo, pero como producto de su tristeza, decidió quitarse la vida con un acto que hasta el día de hoy le produce culpa. "Prendí fuego mi casa. Incendié mi casa. Fue muy duro. Los chicos que sufren una separación son víctimas, yo pensé que me iba con el fuego porque yo estaba adentro; estaba muy solo y sigo dolido, no la pasé bien”, indicó visiblemente angustiado por esa parte de su historia.

Christophe Krywonis recordó en "PH Podemos Hablar" el momento en que se quiso quitar la vida.

Luego, el ex jurado de "Masterchef" comentó cómo se salvó de aquel terrible incidente: "Mi mamá pensó que se estaba quemando la aspiradora, y no, era mi habitación. Llamó a los vecinos y rompieron la puerta. Me sacaron de ahí y apagaron el incendio. Después vino mi abuelo que me cag... a trompadas”.

"Después me llevó la policía porque no quería ir a la casa de mi mamá y mi papá no me quería recibir, así que me llevaron a un centro de delincuentes y estuve tres semanas ahí internado", agregó.

Tras su paso por un correcional de menores, el chef señaló que su madrina fue la persona que lo rescató de ese infierno. "Cuándo se enteró de eso me dijo: 'Te venís a casa ya'. Una gran mujer. Y la cocina después fue el padre que no tuve", recordó emocionado sobre la disciplina con la que aprendió a "ser recto, compañero y educado".

Christophe Krywonis expresó que la cocina fue el padre que nunca tuvo.

Hacia el final, Christophe compartió que con los años se puso en contacto con su padre: "Mi papá no se hizo cargo nunca, y yo una vez lo fui a ver porque quería hacer las paces, sin odio, sin rencor, y descubrí que no era un hijo de p...sino que era un pobre hombre sin coraje, que nunca quiso cumplir el rol de padre".

