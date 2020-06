Luego de que se vinculara sentimentalmente a Christophe Krywonis con Iliana Calabró, el jurado de " Bake Off Argentina" salió a aclarar cuál es su relación con la reconocida artista para cesar con los rumores.

En diálogo con Juan Etchegoyen, el cocinero francés hizo referencia a su supuesto romance y sorprendió con sus dichos: "No tengo nada para que decir sobre este tema. Es un fake (falso). Mi respeto a Iliana, pero es un fake".

"Me abstengo de alimentar este tipo de falsa información”, sostuvo el chef en la charla que mantuvo por WhatsApp con el periodista de Radio Mitre. Y agregó: "Agradezco tu interés, pero no sé nada de toda esta historia. No tengo más nada que decir".

.

Por su parte, Iliana charló con Marina Calabró en "Confrontados" y se tomó con humor la noticia. "No sé de dónde salió eso. Creo que surgió porque un productor de TV me dijo ‘hay alguien de Bake off que pregunta mucho por vos'", declaró.

"Es cierto, nos conocemos, fue a vernos al teatro cuando estábamos con Lizy Tagliani en Villa Carlos Paz, pero nada más", resaltó la artista.