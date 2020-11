En medio de la pandemia de coronavirus, el lanzamiento de " MasterChef Celebrity" demostró ser un éxito ya que cada noche reúne a miles de espectadores frente a la televisión para ver las desopilantes preparaciones de las figuras de la farándula argentina.

En esta versión famosos, sorprendió la ausencia de Christophe Krywonis en el jurado luego de participar en las ediciones anteriores junto a Germán Martitegui y Donato De Santis, quienes sí aceptaron la propuesta de regresar al formato. Sin embargo, su lugar fue ocupado por Damián Betular, quien se lució en el ciclo de "Bake Off".

De todas formas, el reconocido cocinero no se mostró arrepentido de su decisión y reveló los motivos de su baja en el ciclo conducido por Santiago del Moro. "Yo no voy a 'MasterChef' este año porque tengo muchos otros proyectos que me apasionan, es imposible estar ahí en mi caso, por mi personalidad de ser exigente“, reveló en comunicación con Susana Roccasalvo por "Intratables".

"Honestamente no miro televisión en general, estoy ocupado con muchos proyectos, trabajo mucho durante la semana. Estoy viendo qué voy a hacer en televisión ahora", detalló. Y aseguró: "Prefiero quedarme tranquilo, escuchando música o leyendo algunas noticias. La televisión en sí no es importante para mí, salvo en el momento de trabajar".