Este semana Christian Sancho protagonizó la tapa de la revista "Caras" y compartió una sorpresiva revelación sexual: "Apuesto por la diversidad".

En la entrevista, el modelo aseguró que podría enamorarse de una persona de su mismo sexo y su comentario generó gran repercusión en las redes sociales. Pero lo que más llamó la atención fue la publicación de una reconocida marca de ropa interior ya que a través de sus redes notificó la desvinculación del actor de sus campañas publicitarias.

.

Después de ocho años de ser la cara de la firma de lencería, Sancho se enteró a través de las redes que su contrato había finalizado. "Gracias Christian Sancho por haber sido parte de nuestra imagen todos estos años. En el día de hoy finaliza nuestro contrato con el modelo. Queda terminantemente prohibido el uso de su imagen", manifestaron desde la empresa con un posteo de Instagram.

La publicación de la marca de ropa interior.

"La verdad es que es así, fue y es todo muy raro. Estoy sorprendido y dolido con todo esto, mi contrato termina mañana, así que a partir de mañana voy a hablar", reveló Sancho para "PrimiciasYa", tras el escándalo.

Además, agregó: "Más que nada porque no me merezco enterarme de esa manera que no seguía más en la empresa, antes de finalizar mi contrato, por un comunicado en Instagram, y cuando estaba en plena negociación de renovación, ¡no lo merecemos!".