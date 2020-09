Christian Sancho vivió un fin de semana polémico debido a la ruptura de su contrato con una marca de ropa interior luego de sus dichos sobre la diversidad sexual en Revista Caras.

Después de siete años de ser la cara de una empresa de lencería, el actor se enteró a través de las redes sociales que no le renovarían el contrato. La novedad llegó luego de protagonizar la tapa del magazine donde aseguró: "Apuesto por la diversidad sexual".

Inmediatamente las redes sociales se llenaron de repudio contra la marca por la sospechosa casualidad. Sin embargo, horas después se filtraron chats de agosto entre Sancho y el dueño de la empresa, en el que el modelo le agradece por todo pero decide no renovar contrato porque no le cerraba la suma de dinero.

Los chats entre Christian Sancho y la marca de ropa interior.

Consternado por todo lo que se dijo, en comunicación radial con Luis Novaresio, el Christian Sancho explicó: "Veníamos hablando de la renovación del contrato desde agosto porque se vencía el 20 de septiembre. A partir de mediados de agosto se empezó la negociación, me estaban haciendo una propuesta muy baja. Yo sabía que lo tenía que agarrar porque no estoy trabajando como actor. Pero decidí hablar con el dueño de la marca y le dije, 'te agradezco, pero me despido después de siete años, de éxitos'".

"El dueño, después de unos días de ver que yo seguía firme con mi decisión, me mandó a llamar nuevamente y me hizo otra propuesta. Me propuso el doble, sin exclusividad por dos años y ahí empezó la negociación de nuevo", contó.

Y agregó: "Cuando se estaba por firmar, el contrato viene con varias fallas y errores. Había que corregir eso para firmarlo a mitad de semana".

La tapa de Christian Sancho para la revista Caras.

En medio de las correcciones del documento, sale publicada la tapa de la revista y según contó el actor, "no hubo más comunicación por parte de la empresa de ropa interior". "El viernes a la tarde me llama un periodista y me pregunta si sabía algo de eso: me muestra un posteo en Instagram que me pareció espantoso, que me daba a entender que no pertenecía más a la imagen y usaba la palabra 'prohibida' que me parecía espantosa", reconoció indignado.

El polémico posteo de la marca.

En ese sentido expresó: "Poner la palabra 'prohibir' en un posteo y enterarme por Instagram después de siete años me pareció una falta de respeto conmigo y la gente que consume el producto". Mientras que sobre las versiones que difundió la firma sobre su falta de intenciones de cerrar la negociación, aseguró: "Desde marzo no trabajo como actor ¿te pensás que no tenía ganas de firmar el contrato? Tengo un montón de cuentas de pagar, como cualquier argentino".

En cuanto a los chats que se filtraron de su negociación con la compañía sentenció: "Siento una falta de respeto muy grande. Mostrando una parte de la negociación están mostrando una parte de una comunicación que es privada. Seguramente lo vamos a hablar en la Justicia".

"Es todo muy raro, confuso. No quiero sacar ninguna apreciación personal porque si soy tan importante y da la casualidad que después de una tapa hacen el posteo en Instagram, apuran a la gente para levantar mi imagen... La sexualidad para mí no tiene debate, no se discute mi sexualidad, lo que yo haga de las puertas para dentro...", expresó.

Y cerró: "Me parece muy triste todo lo que pasó y siento una falta de respeto a lo que yo pienso de la libertad sexual. Se va a encargar la Justicia, lamentablemente me quedo sin contrato. Es una etapa cerrada y ahora tengo que disfrutar del estreno de la película".