Gamero enfrentó desde chico una serie de dificultades que, sin duda, le sirvieron para fortalecerse como persona y ungirse en una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo. Nacido en Zárate en 1938, se opuso de manera terminante a su padre, a continuar con el oficio de linotipista, y fue así que a los 12 años decidió dejar sus estudios y abandonar su hogar para trabajar en un circo, circunstancia que se convertirá en su gran actividad laboral. Un destacado ventrílocuo que iba a marcar, luego, rumbos y aires fundamentales en la profesión.

El famoso Parque Japonés

¿Cómo nació la vocación? Ricardo había sido un asiduo visitante del emblemático Parque Japonés que se encontraba ubicado, como se recordará, en el barrio de Retiro. Precisamente allí había conocido a un ventrílocuo que generó el entusiasmo y las ansias por desarrollar lo que iba a ser el oficio de toda la vida. En ese lugar de también lo subyugaban de manera firme los actos de magia y un juego que había acaparado su atención y que se llamaba La Nereida y que, a través de un ojo de buey, podía observar a una sensual bailarina que hacía las delicias de todos los concurrentes a ese lugar.

Así dadas las cosas, Gamero comienza a trabajar entonces en el circo Tihany, realizando su cuadro de ventrílocuo y agregando a esto, para ganarse su mínimo sustento, la limpieza y el cuidado de los animales. Así pasan los días, finales de los años sesenta, conoce a su primera pareja, Ethel, trapecista del citado circo, quien después dará luz a Sandra. Lamentablemente, Ethel muere como consecuencia de una complicación en el post parto y dicha circunstancia lleva a Gamero a una dura etapa emocional que logra superar, después, con la vuelta al trabajo. Entonces, debe continuar con sus giras por todo el país y se encuentra en la necesidad de dejar a Sandra en la atención de sus abuelos maternos.

En “El Special”

La vida de Gamero va a transcurrir por diversas pensiones, precisamente, una de ellas será propiedad de la madre de su amigo y compañero de ruta, el recordado Tusam, con quién compartirá charlas y trabajos a lo largo de toda su trayectoria. Así dadas las cosas, uno de sus primeros trabajos en la televisión tendrá cita en el emblemático programa “El Special”, en la pantalla de Canal 9 y conducido por Silvio Soldán. Allí va a conocer al amor de su vida: Noemí Farías (Mimí, artísticamente) y fruto de esa relación va a nacer René, en 1975. Luego, Mimí va a dejar su actividad para dedicarse a la crianza de su hijo y, además, se convertirá en un gran asistente de su esposo. El nombre del muñeco se eligió para marcar la importancia del que tenía su protagonista principal con el suyo (Mister Chasman) y el aporte humilde, pero luego grandilocuente, de su partenaire. Entonces, el muñeco tuvo, en una primera fase, una figura física y luego se plasmó con la imagen ya definitiva de esta inigualable criatura: Chirolita.

También en la revista

Así dadas las cosas, vinieron posteriormente participaciones en Canal 7 y Canal 11, en el recordado ciclo de Gerardo Sofovich “Operación Ja Ja”. Y ya muchos años hacia adelante, Chasman tuvo actuaciones en ciclos de Juan Alberto Badía, con quien compartió, también, una bella y sincera amistad durante muchos años. A su vez se hizo muy notoria su actuación en el teatro de revista. Particularmente, fue muy elogiada aquella intervención suya en el teatro Maipo en la que las hermanas Ethel y Gogó Rojo se presentaban desnudas y totalmente pintadas.

Por otra parte, han sido muy recordadas sus intervenciones en los shows que se llevaban a cabo en la emblemática Confitería París de la ciudad de Mar del Plata, en donde compartía elenco junto a grandes figuras como el Polaco Roberto Goyeneche, el Negro Miguel Montero y los Cantores del Alba. Sentado en la rodilla de su creador, Chirolita desarrollaba en aquellos cuadros una sociedad impecable teñida de humor, sentimientos y, sobre todo, de marcada melancolía, aunque con cierta pátina de tristeza, en otras oportunidades.

Confitería París de Mardel

Por otra parte, han sido muy característicos los shows que realizaban durante los años ’80 en varios locales nocturnos de la ciudad de Buenos Aires como los recordados Kim o Golden, ubicados estos en la avenida Córdoba al 700. Su rutina, entonces, se presentaba acompañada de otras grandes luminarias del espectáculo argentino como Dany Martin, Chico Novarro o Néstor Fabián, entre otros queribles intérpretes.

Chirolita estaba hecho de papel maché y cada tanto se le realizaba una recomposición de materiales por el propio desgaste de ser trasladado en función de las diferentes presentaciones de sus shows, tanto en Capital como por las diferentes localidades del interior del país.

Ricardo Gamero convirtió su rutina de ventrílocuo en género dramático y encontró, más allá de la base de operaciones que tenían como objetivo el humor y el entretenimiento, un tránsito por los caminos de la reflexión sobre tópicos tan inesperados como maravillosos en función del amor, los sentimientos y la solidaridad. Chasman, fumando, entablaba diálogos íntimos y muy profundos con ese impar socio, que sentado en la rodilla derecha de su creador le exigía en forma permanente, tener, humildemente, la posibilidad de poder pertenecer nada más ni nada menos que a la condición humana.

Tal era la profesionalización del dúo, que tenían vestuario idéntico.

Igualitos

Ricardo Gamero compraba las telas de sus trajes en una conocida fábrica que se encontraba en la localidad de Munro, telas que también eran utilizadas para confeccionar la misma vestimenta que iba a utilizar Chirolita, similar a la de su creador. Y la cosa no quedaba ahí: cuando Chasman adquiría determinado tipo de zapatos a un viejo artesano que conocía desde antaño, también le encargaba realizar un par de zapatos similares para Chirolita. En consecuencia, el traje, la camisa, los zapatos y los pañuelos eran del mismo material que utilizaban, en definitiva, los dos protagonistas de esta particular y atrayente historia. Magia, poesía e inversión ponían los perfiles de una “sociedad” que no tuvo símil en la historia del espectáculo argentino.

Chirolita cuenta en la actualidad con “jóvenes y otoñales” 71 años. Se encuentra ubicado en una caja fuerte que ha dispuesto la familia de Ricardo Gamero con el objetivo de evitar todo tipo de lamentables eventualidades.