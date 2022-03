A una semana del estreno de "El Hotel de los Famosos", el Chino Leunis se mostró contento por encarar el proyecto y sorprendió al revelar cómo es trabajar al lado de Pampita y compartir la conducción con ella.

"Yo creo que Caro es todavía mucho más linda ella que lo linda que la vemos. Es una compañera increíble. Caro es muy generosa, muy segura de sí misma y también muy talentosa", sostuvo en diálogo con el ciclo radial "Por si las Moscas".

"A mí me sorprendió mucho porque no había trabajado con ella. Caro es extremadamente abierta, súper humilde. Por eso es Pampita. Es una mujer muy segura de sí misma que también juega en equipo", continuó el conductor.

"Es exigente y a mí me encanta la gente exigente porque yo también soy exigente. Cuando veo que alguien está jugando a media máquina me vuelvo loco, no me gusta", destacó el presentador sobre su colega. Y agregó convencido: "Ella dice que es el proyecto de su vida y yo me sumo, porque para mí también este es el proyecto de mi vida, aunque cada vez que hablemos de un programa voy a decir que es el proyecto de mi vida".

Para cerrar, declaró: "No puedo decirte que somos amigos porque estamos laburando hace un mes y pico, pero no tengo dudas de que nos vamos a hacer amigos. Pronto va a venir a comer a casa con Roberto".