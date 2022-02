Chiche Gelblung hace historia y viaja a Ucrania para cubrir la guerra con Rusia a sus 78 años. El historico conductor de Crónica HD explorará la zona del conflicto bélico acompañado por su colega Marcelo "Chelo" Álvarez.

Gelblung anunció su complicada travesía en diálogo con el conductor de Crónica HD, Tomás Méndez, al detallar que viaja a Kiev vía París en un vuelo de 36 horas que llega a Varsovia, Polonia, donde intentará cruzar a Ucrania por alguna de sus fronteras.

El conductor de "Chiche 2022" aseguró "no tener miedo" ya que cubrió "muchas guerras. Estuve dos veces en Vietnam, estuve en Biafra, en la Guerra de los Seis Días. Este es un conflicto al viejo estilo, de un país que invade a otro, no se ha dado en mucho tiempo".

Sobre la posibilidad de que le suceda algo durante su cobertura, el periodista expresó: "Creo que es parte de nuestro trabajo. Pero no es que no le tenga miedo a la muerte, yo le tengo miedo como cualquier persona, siempre pensás que no te va a pasar nada".

Respecto el desenlace de la guerra, Gelblung aseguró: "Nunca salen bien los invasores, nunca. A la larga o a la corta, todas terminan mal para los que invaden. Vamos a ver como termina esto, es un conflicto que marca un antes y un después, cambia la geografía y lo vamos a tratar de contar de la manera más objetiva posible".

"Es una guerra del viejo estilo. Es decir, no hay antecedentes recientes de países que invaden. Lo último fue el avance del nazismo. Después, obviamente, tenés la intervención de Estados Unidos en Irak, la intervención de Estados Unidos de Afganistán, de donde salieron humillados. Rusia salió humillada de Afganistán también, o sea, es raro lo que está pasando", recordó sobre confllictos armados anteriores.

Y cerró sobre el accionar de Rusia y un aspecto que colaboró en su viaje: "No es común que un país se meta en otro sin pedir permiso. Tener pasaporte argentino ayuda bastante en este tipo de circunstancias".

¡Mirá todo sobre el viaje de Chiche Gelblung durante la guerra Ucrania-Rusia por Crónica HD!