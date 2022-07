Chiche Gelblung es una de las principales figuras del periodismo en Argentina. El conductor de Crónica HD decidió pasar por el living de "Seres Libres", el ciclo que encabeza Gastón Pauls en la misma pantalla para referirse a las adicciones. Allí, el icónico presentador se refirió a distintas cuestionadas relacionadas a la temática.

"Acá se ve la otra cara del placer que puede representar la adicción para algunos", comentó en primer lugar acerca de su presencia en el programa. Además, reveló que se acerca a dar charlas a grupos de afictos en recuperación a pesar de no haber pasado por consumos problemáticos.

.

"Mis experiencias con las drogas fueron ridiculas. La primera vez que fumé marihuana fue en el Mundial de 1966 en Inglaterra", recordó Chiche Gelblung. Y completó: "Fue en la embajada argentina en Londres. Era muy chico y probé. Me acuerdo de haber dado dos pitadas y después no sé que pasó, me desperté mirando un reloj de frente, no sabía que me pasó. Juré nunca más hacerlo".

Si bien mencionó que nunca tomó alcohol, el conductor de Crónica HD explicó que tuvo muchas ocasiones para caer en la adicción a la cocaína. "Transitaba mucho la noche y era muy común, además de que vino de arriba para abajo. Iba a cocktails muy paquetes y en la mesa había cocaína", recordó el experimentado periodista.

Chiche Gelblung mencionó entre risas que la única vez que probó la sustancia fue en un departamento allanado al que fue invitado por la policía por su profesión. A modo de prueba, se le durmió la boca y no estuvo interesado en volver a acercarse.