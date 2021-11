Veterano en las lides del universo periodístico, Chiche Gelblung expresa como nadie el conocimiento de reconvertir una simple anécdota callejera en un hecho contundente de atracción popular mediática. Es decir, emplea a saber dos cuestiones fundamentales de la profesión: show y emoción. Todo este caudal de enorme bagaje de trayectoria, el periodista lo lleva adelante por la pantalla de Crónica HD, en su ciclo "70.20.21" y por el que ha sido nominado (programa periodístico) para la obtención de un Martín Fierro de Cable, celebración que -como se sabe- se llevará a cabo el próximo martes desde el Luna Park, con la animación de Pampita y el Pollo Álvarez, en transmisión especial de Crónica HD.

En charla con Flavio Azzaro por la misma pantalla, Chiche admitió que "nunca ves normal una nominación a los Martín Fierro porque es el premio de los colegas, de alguna manera es la elección que hacen ellos" y agregó: "Siempre es agradable, movilizante. Luego, si se gana, mejor. Por otra parte, uno está preparado, también, para la derrota. A modo de ejemplo, puedo decirte que en una oportunidad tuve cinco nominaciones y me fui sin nada".

Y le hizo un "reclamo" a Luis Ventura, presidente de Aptra: "Uno de los problemas que tiene este Martín Fierro, por lo que me tocó leer en las ternas, es que no está premiado el periodismo en la calle. Y el 50 por ciento del cable es la calle. Es rarísimo que no haya un premio para los móviles".

"A mí me llama la atención y se lo expresé puntualmente a Luis Ventura, ya que tiene que haber un reconocimiento a esto. En cambio en la televisión abierta hubo un premio al movilero, aunque realmente desconozco por qué se eliminó, es raro", expresó Gelblung. Una y otra vez subrayó: "Para mí, la esencia del periodismo está dada en la calle".

Chiche Gelblung será protagonista en los Martín Fierro de Cable.

Por otra parte, con su incisivo análisis de la actividad, Chiche opinó: "Los periodistas no saben sumar ni restar y no es despectivo esto. A veces dicen cifras que son ridículas. Hablan de 300.000 personas en un acto, un millón de personas en una procesión, cuatro millones de personas que se fueron de vacaciones en el fin de semana largo".

"No tienen ni idea si cuatro millones de personas es toda la ciudad de Buenos Aires, más La Plata. ¿Cómo se van a ir todos juntos cuatro días? Es imposible, no entran en los hoteles, no hay baños. El tema es que no manejan cifras", sostuvo de manera enfática. "Y esto obedece a que no salen a la calle y, además, porque no fueron al colegio. Básicamente, porque se repiten muchas cosas sin analizarlas", cerró Gelblung con su inefable estilo.