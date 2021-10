En 2017, los hermanos Caniggia protagonizaron un escándalo en un boliche de Córdoba cuando agredieron al periodista Pablo Layús, quien en ese entonces era cronista de "Intrusos". Los hijos de Marian Nannis y Claudio Paul Caniggia fueron acusados por lesiones leves y amenazas y ahora se enfrentan a juicio.

El periodista anunció a través de sus redes sociales que la fiscal Mercedes Balestrini solicitó cinco meses de prisión condicional para Charlotte, a diferencia que el ex participante de "MasterChef Celebrity", con una pena en suspenso de un año y cuatro meses. El ex manager Fabián Alberto Esperón también podría ser condenado a dos años y cuatro meses de cárcel con cumplimiento condicional.

Además, se solicitó que los tres realicen trabajos comunitarios y tratamiento psicológico. Por su parte, la mediática podría tener una reducción en su condena por mostrarse arrepentida de haberle roto el celular a Layús.

El periodista compartió imágenes del juicio en sus redes sociales.

"Ella reconoció, ni bien comenzó el juicio, sentirse muy disgustada por la rotura del teléfono reconociéndolo también y es por eso que el juez lo valoró como algo importante", indicó el comunicador.

Por su parte, Alex tuvo una postura firme. "Es una causa imbécil, una causa inútil, no hubo nada. No va a haber condena porque nadie hizo nada, es una causa que ni fú ni fá. Nos hacen venir por cholulaje de la Justicia de Córdoba, nada más, si no fuéramos Caniggia no habría ninguna causa", expresó el mediático en diálogo con "Radio Universidad".

El proceso judicial continuará con el alegato del abogado defensor y el juez de la Novena Cámara será quien de el veredicto final, que puede conocerse el próximo miércoles.