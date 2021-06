Después de que transmitieran la eliminación de Alex Caniggia en " MasterChef Celebrity 2", en la cual el mediático aseguró que había renunciado, la hermana del ex participante, Charlotte Caniggia, tuvo su propia versión sobre el escándalo.

“Él está bien. Según tengo entendido yo, renunció, no fue descalificado. No sé por qué, quería irse y decidió no estar más. Yo hablé con él pero no me dijo mucho, solo que estuvo muchos meses y que estaba medio cansado”, comenzó la participante de " ShowMatch: La Academia" en diálogo con "Hay que Ver".

La mediática bancó a su hermano después de su renuncia a " MasterChef Celebrity 2".

Cuando Denise Dumas preguntó si hubo algún enfrentamiento entre su mellizo y la producción del reality gastronómico, la mediática desmintió: “No, no hubo ningún problema con ellos. Se cansó un poco, creo, pero todo está bien. Quedó muy bien con la producción y no pasó nada”.

“Yo le dije que no lo hiciera, le re dije. También que podía ganar y que iba a ganar, de hecho, pero no pude convencerlo, no pasó nada. No sé, pero lo que sí es que no va a poder volver”, cerró con tristeza sobre la renuncia de su hermano.