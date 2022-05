El 12 de mayo pasado debía estrenarse la función de prensa de Cobra K, pero la obra de Nito Artazza se suspendió cuando Ingrid Grudke renunció y desde entonces comenzó la búsqueda de su reemplazante.

"Como yo vi que las condiciones laborales que me habían prometido no estaban y la desprolijidad de los ensayos, los baños sucios, de luces y sonido, me saturaron. Un montón de cosas, me cansé y me fui", sostuvo en su entonces la modelo en un picante audio.

Pero ahora, a Charlotte Caniggia la convocaron como posible reemplazo y el sábado fue a ver la obra de teatro de revista, aunque se fue a los 15 minutos de comenzada la función porque arrancó tarde y tenía otro compromiso, actitud que no habría caído bien.

.

Al respecto, Pablo Layus dio una reveladora información sobre la obra y la participación de la mediática: "Venía todo muy bien hasta que.... Hay dos versiones. Una es que Nito Artaza dijo que no porque prefiere que esté Ingrid. Él quiere a Ingrid. La otra es que le hicieron una propuesta económica a Charlotte y ella dijo que no".

De todos modos, Charlotte contó que está por firmar contrato y sería, hasta el momento, la encargada de reemplazar a Ingrid Grudke. "Hace un montón que no hago teatro, desde Carlos Paz, y estamos viendo qué voy a hacer, si cantar, bailar, actuar... No sabemos todavía qué, pero bueno, algo vamos a hacer", indicó en diálogo con "Socios del Espectáculo".

¡Mirá el video de cuando Ingrid Grudke explicó su renuncia a Cobra K!