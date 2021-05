Mientras que la batalla legal entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia continúa, los hijos de la pareja tomaron partidos en el enfrentamiento. El mayor de los hermanos, Axel, manifestó su apoyo hacia al ex futbolista y Alex, respaldó a su mamá. Sin embargo, Charlotte, decidió no sentar posición y tiene una gran relación con todos.

A pocos días del estreno de "La Academia" y el tremendo éxito del mediático en "MasterChef Celebrity 2", los mellizos mantienen un vínculo muy cercano a pesar de sus exigencias laborales: "Hablamos siempre, hacemos videollamada todos los días, me llevo muy bien... Es el más cercano de mi familia. Le mando audios, hablamos pavadas".

La familia Caniggia: Claudio, Axel, Alex, Charlotte y Mariana Nannis.

"Yo me llevo muy bien con mi mamá y mi papá. Hablo siempre, la mejor; son mi familia, obviamente", sentenció sobre la dinámica familiar que extraña.

Además, en referencia a la pelea que mantienen su hermano y su papá, aseguró: "No, prefiero no intervenir, no me gusta; entre la familia no está bueno pelearse y menos públicamente", cerró en diálogo con Teleshow.