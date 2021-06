Después de que criticaran a Charlotte Caniggia por las pocas horas que le dedica a la práctica de coreografías para sus performances en " ShowMatch: La Academia", la mediática reveló la razón por la que no pudo ensayar para el próximo ritmo del reality, el disco.

Ante la mirada inquisitiva de Marcelo Tinelli, la hermana de Alex Caniggia explicó su traslado: "Me mude. No me fui muy lejos, volví a mi hogar. Por eso ensayé dos horas. Ya no vivimos juntos con Roberto. Él vive en su casa y yo vivo en la mía, y cada tanto nos visitamos porque así nos llevamos mejor".

"Sino nos llevamos para el cul... La convivencia mata todo. Es como un primo... ¡como un hermano! Si vivís todo el día con tu pareja... no sé, yo no me imagino casada, con hijos. ¡No! Dos o tres años y después ya está", cerró la participante de "La Academia".