Tras su fuerte cruce con Óscar Mediavilla, Alex Caniggia decidió renunciar al " Cantando 2020". El joven no se presentó a la gala del lunes, por lo que quedó eliminado y al parecer su hermana Charlotte piensa seguir el mismo camino.

La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se encuentra aislada luego de contraer coronavirus y por eso estuvo ausent en el último ritmo del certamen de canto. Sin embargo, mientras se recupera, su mánager Fabián Speroni reveló en "Los Ángeles de la Mañana" que la joven no está muy segura de seguir en la competencia.

.

"Charlotte no está ensayando, empezaba a ensayar hoy y ayer estábamos eligiendo lo que va a cantar teóricamente la semana que viene, pero ella me pidió que por favor lo convenza al hermano de que no renuncie, porque si él renunciaba ella también", contó el representante.

Y agregó: "Ella me dijo 'la verdad yo tengo ganas de seguir'. Charlotte está aburrida y quiere trabajar. Después se le pasa, pero ahora está aburrida y quiere trabajar, entonces tiene muchas ganas de volver al show, pero por lo que hablé su idea es no seguir".

Charlotte Caniggia en el " Cantando 2020".

En la gala anterior, la mediática fue reemplazada por Miguel Ángel Cherutti quien ocupará su lugar hasta su recuperación del Covid-19. De todas formas, Speroni aclaró: "No significa que ya renunció porque en realidad es una conversación que yo tuve con ella. Le pesa la renuncia de su hermano. Si me decís hoy, es un 90 por ciento de que no va a estar y un 10 que sí".

Ante la consulta de las panelistas de por qué le pesa la decisión de su hermano, respondió: "Para Charlotte y para mí también lo que pasó es una injusticia. Alex no se merecía lo que le pasó".