Luego de que Axel Caniggia, el hijo mayor de Mariana Nannis y Claudio Paul, disparara contra su hermana Charlotte, la mediática contó detalles de su vínculo con él.

"Hace muchos años que no hablo con Charlotte, me parece increíble que ella hable de circo, que es lo que ella hace constantemente. Lo que ocurre es que está acostumbrada a mi respeto y silencio pero todo tiene un límite en la vida", fueron las palabras del joven en comunicación con Karina Iavícoli en "Los Ángeles de la Mañana".

Y tras sus dichos, Charlotte contó en el " Cantando 2020": “Estamos peleados. No quería contarlo... Yo no soy rencorosa, no tengo odio”.

Al ser consultada por si extraña a su hermano, respondió a corazón abierto: “Y sí, obvio”. Además explicó: “Ahora mismo estamos peleados. Hace muchos años que no hablo con mi hermano, pero no quería traer esto a la pista porque soy re reservada”. Y reconoció emocionada: "Ojalá se le pase...".

Por otro lado, la participante del certamen de El Trece contó que a sus 35 años le gustaría ser madre y casarse. Asimismo indicó que la ceremonia será en la playa y solo para su entorno. “No quiero prensa. Me gustaría algo íntimo, con mi familia... si están todos bien”, manifestó con sinceridad.

Luego se refirió a la ruptura de sus padres: “Uno, como hijo, quiere que sus padres sean felices. Me re duele la separación porque fueron muchos años juntos y después de haberlos tenido juntos, que de repente no estén más, aunque tenga 27 años, me duele”.