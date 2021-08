En medio de nuevos roces y polémicas dentro de su seno familiar, Charlotte Caniggia reveló cómo es el vínculo que mantiene con cada uno de sus hermanos y con sus padres.

Invitada a "PH, Podemos Hablar", la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia contó que hace meses que no ve a sus papás. "Vivo sola, a mis papás nos los veo. Hace un montón que no los veo, como tres o cuatro meses", detalló.

.

En ese sentido remarcó que Mariana está en Europa y mantiene contacto a través de Whats App, "pero no es lo mismo", lamentó. Y siguió: "Mi papá está de viaje también, así que me veo con Alex que se quedó".

Charlotte tiene mejor relación con Alex

Luego Andy Kusnetzoff le preguntó por su hermano mayor, Axel, y la joven sorprendió con su respuesta: "Hace cinco o seis años que no lo veo". "Él vive en España hace muchos años. Es re triste no verlo, me llevo bien, pero no tanto como con Alex", reconoció.

"Tengo a Alex, con él somos mellizos y es muy copado. Con él me llevo muy bien y me veo con él, ya está", cerró.