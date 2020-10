Luego de la polémica renuncia de Alex Caniggia al " Cantando 2020" tras cruzarse con Oscar Mediavilla durante una devolución, su hermana Charlotte regresó al certamen de canto y disparó contra todos. En un móvil con Maite Peñoñori para "Los Ángeles de la Mañana", la mediática habló sobre la salida de su hermano y repartió críticas para todos lados.

"Me pareció súper irrespetuoso la actitud que él tuvo con mi hermano, cuando hubo un montón de participantes que son súper creídos en este certamen, que se creen lo más y cantan para el ort... Pero bueno, yo no soy nadie para opinar porque yo canto re mal. Pero hay muchos que se creen mil, que se creen estrellitas", comenzó a decir sin filtro sobre el desempeño de Mediavilla en el jurado.

Y continuó: "Nadie les dice 'che, acá tienen que opinar del canto, no sobre la persona'. Y eso me molestó mucho, que opinen sobre la persona y el personaje que hace mi hermano. Porque yo también hago un personaje".

.

No obstante, Charlotte también aprovechó la oportunidad para atacar a las "angelitas". "Alex es súper amable, súper buena persona, la gente no lo conoce, así que se callen la boca y que dejen de opinar... ¡todos! También las angelitas, que son unas taradas. Alex no da notas porque ustedes denigran, humillan y descalifican a las personas, entonces no dan ganas de darles nota", argumentó en defensa de su mellizo.

"Yo tengo mi lugar, pero no voy a dejar que nadie me humille ni me tire mier... Así que hablan mal de mí, ¡carta documento! Vas a tener que pagar si querés hablar mal de mí. Voy a estar súper atenta a todo, no voy a dejar que hablen mal de mí", advirtió segura.

"Hay mucha gente que tapan acá, no voy a dar nombres, que van a fiestas y los tapan, que tienen Covid y los tapan", criticó sin piedad. "A Pablito Ruiz lo echaron", acotó Peñoñori. "¿Y a Lizardo Ponce qué? Lo tapan porque es amiguito de Lourdes Sánchez", cerró súper picante.