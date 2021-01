@jimegol20

Es difícil hacerse un lugar en el mundo de la farándula argentina, es más complejo aún poder sostenerlo en el tiempo. Cuando Charlotte Caniggia, hija del futbolista Claudio Paul Caniggia, desembarcó en el medio local eran pocos los que creían que la adolescente fanática de las carteras Louis Vuitton y las playas de Saint-Tropez tuviera algo que ofrecer, más allá de revelar y explotar su lado más superficial.

Casi diez años después de su primera participación en el certamen de baile de "Showmatch", en el que se ganó al público a fuerza de carisma y humor, Charlotte sigue facturando y dando qué hablar.

Los escándalos, las cirugías, la familia, los "chongos", las salidas nocturnas, los gastos en euros y su desconocimiento de la geografía argentina la convirtieron en un personaje tan atractivo y rendidor en términos de rating que resulta imposible a esta altura pensar que se trata solo de una casualidad y no un mérito propio.

Charlotte durante su adolescencia.

.

PRIMEROS PASOS

La fama la acompañó desde la cuna por ser hija del “Pájaro” y su mediática esposa, Mariana Nannis. Pasó la niñez acompañando la carrera futbolista de su padre en Europa. Durante su adolescencia desarrolló el gusto por el lujo siguiendo los pasos de su madre. En aquel entonces, Charlotte comenzaba a disfrutar de los flashes de los paparazzi y vestirse con las firmas europeas más importantes. Ese gusto por la moda la llevó a jugar con la idea de convertirse en modelo, lo que motivó su primera cirugía de pechos en búsqueda de una perfección que hasta el día de hoy la desvela. Las intervenciones de Charlotte en un reality que protagonizó Nannis para la televisión española captaron la atención de los medios locales.

En sus comienzos como mediática.

DESFACHATADA

La popularidad llegó con su primera participación en “Bailando por un sueño” allá por 2012. Con solo 20 años, Charlotte salió a la pista de baile con mayor exposición en el país y compensó su falta de formación artística con un despliegue de desfachatez que hacía reír en cada gala. Luego se lanzó al teatro de revista en Villa Carlos Paz.

La hija del Pájaro y Nannis pasó varias veces por el quirófano.

UNA OBSESIÓN

"Me gusta hacerme retoques, pero no soy tan adicta: botox, pómulo, cositas que se hacen todas, pero ninguna lo dice, yo lo acepto”, reconoció Charlotte en una entrevista reciente. Es cierto, la mediática nunca ocultó su afán por las cirugías estéticas que comenzó cuando tenía 18 años. Sin embargo, cada paso por el quirófano la fue alejando de sus facciones naturales a un punto de no retorno. Charlotte tiene una nueva nariz, nuevos pómulos, nuevos pechos, nueva figura y no tiene planeado detenerse. “Si querés cambiar algo de vos que no te gusta, no veo que sea un problema eso. Yo creo que si no te gusta algo y lo querés cambiar, hacételo”, afirmó en su momento.

Su imagen radicalmente opuesta a lo que era en sus comienzos.

SELLO PROPIO

En 2018 y 2019 Charlotte protagonizó su propio reality show junto a su hermano mellizo, Alex. “Caniggia Libre” se emitió en el canal MTV y luego en Telefe. Cada episodio mostró el día a día de su convivencia con situaciones bizarras y plagadas de humor. El 2020 marcó su retorno a "Showmatch", como participante del "Cantando", donde desplegó una vez más todo su carisma.

Por J.G.