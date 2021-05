A pocos días del estreno de "La Academia", Charlotte Caniggia habló sobre su debut artístico en "Hay que ver" y le dedicó un inesperado comentario a José María Listorti después de que indagaran sobre su relación con las panelistas de "Los ángeles de la mañana".

Todo comenzó cuando le preguntaron sobre la razón por la que las angelitas habían "matado" a Romina Malaspina: "Porque son envidiosas. Ellas nunca van a poder sacar un tema musical”. Ante la definición de la mediática, el conductor de El Nueve se separó de la polémica y lanzó un “no sé”. “¡Sí sabés y te hacés el bolu…!”, respondió entre risas la hermana de Alex Caniggia.

.

Majo Martino, ex panelista de El Trece, saltó a defender a sus ex compañeras: “Son periodistas. No creo que a Andrea Taboada le interese grabar un tema”. Filosa, Charlotte cerró el tema: “Sería un repapelón. ¿Imaginate a Taboada sacando un tema? Ya está fuera de juego. Mariana Brey canta re mal. Es un chiste, ¿no?”.