Chano Charpentier estuvo en boca de todos luego de sufrir un gravísimo incidente. El músico sufrió un brote psicótico por consumo de estupefacientes y luego fue baleado por un policía que acudió a su domicilio tras el llamado de la madre del cantante.

Charpentier fue trasladado de urgencia al Sanatorio Otamendi donde tuvo que ser operado y le extirparon el bazo, un riñón y parte del páncreas. Además, la Justicia imputó a Facundo Amendolara, el policía que lo baleó por lesiones gravísimas.

Hace unos días, Charpentier está fuera de peligro y fue trasladado a sala común, donde recibió algunas visitas familiares. Finalmente, el jueves será dado de alta y grabó un video desde su habitación para agradecerle a los médicos.

"Buen día amigos soy Chano, desde el Hospital Otamendi, lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a su plantel de médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, que me han tratado como nunca me trataron en un hospital", se lo escucha decir en la grabación al lado de la ventana del cuarto. Si bien se lo ve con la cara lastimada, su voz es firme y se lo nota lúcido.

