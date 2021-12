Cuatro meses después de vivir un peligroso episodio con la policia tras haber recibido un disparo en medio de un brote psicótico, Chano Moreno Charpentier volvió al ruedo y ya se encuentra componiendo nueva música, su forma de expresar y liberar lo vivido.

De visita en el programa de Jey Mammón, el vocalista de "Tan Biónica" reveló que creó un nuevo tema llamado "El himno de nosotros": “Cuando decís la palabra ‘nosotros’ es como que el resto desaparece. Y me copé mucho con la idea de una pareja que se entiende como nosotros y desaparece el resto del mundo y no importa lo que pase”.

Inspirado por una canción de Regina Spektor llamada "Us", Moreno Charpentier explicó: “La canción que yo hice empieza diciendo: ‘Yo no supe no escribir el himno de nosotros’. Como si yo estuviera traicionando al escribirlo. Es muy hermosa”.

Entonces, Silvina Escudero no dudó en preguntar si su punto de partido para componer había sido alguna mujer en especial, a lo que el artista destacó: “La grabé con Natalie (Pérez). Tengo que hacer el video ahora con ella. Y nada, le quedaba increíble. Ella se copó con la canción desde el primer momento y le puso una onda muy dulce”.

De esa forma, el cantante de 40 años desmintió todos los rumores de romance que se desencadenaron cuando Ángel de Brito aseguró que los intérpretes estaban en una relación.

