Chano Charpentier vive un presente feliz luego de las complicaciones que tuvo a raíz de sus adicciones. El cantante estuvo en terapia intensiva después de recibir un balazo por parte de un agente policial mientras sufría un brote psicótico. Sin embargo, eso quedó en el pasado y ya se prepara para volver al escenario de Luna Park para celebrar su buen momento.

A varias semanas de regresar a cantar en vivo, brindó una entrevista a "Lanata sin Filtro" de Radio Mitre en el que habló sobre lo ocurrido hace varios meses. A pesar de sus salidas, todavía está viviendo en un centro de rehabilitación para completar su recuperación y dejar atrás los consumos problemáticos.

"Tengo 40 años y cuando consumía terminaba muy mal, al borde de un brote psicótico, desde una semana antes no me acuerdo nada. De hecho, la última vez que vine acá te mentí, dije que estaba bien, pero ahí hubo varios días que no se qué pasó”, comentó durante la charla con Jorge Lanata. Su retorno a los shows será a lo grande: tres funciones en el Luna Park y dos ya están agotadas.

Además, reveló el complicado momento con las adicciones que vivió: "El consumo era triste, no era algo de fiestas, social ni nada, consumía solo y estaba paranoico pensando que había gente en mi casa, consumía llorando, llamaba al dealer diciendo no quiero más esto para mí".

Chano hizo algunas salidas a pesar de su internación.

A la hora de mencionar el hecho que derivó en su internación y preocupó a sus seguidores, Chano se sinceró sobre su estado previo. "Desde las semanas antes no recuerdo nada, llegué a casa y empecé a ver objetos que había comprado que no reconocía, me contaron lo del tiro, la secuencia, me contó cosas mi médica en quien confío y a quien le contaba cuando consumía y no podía parar", explicó.

Claro que su pronta recuperación y su regreso a la actividad laboral generó preocupación en sus afectos más cercanos. Una de ellas fue su madre, por lo que mencionó: "Se asustó con los shows, ella querría que me quede a vivir ahí un año, pero puedo entender su dolor, una madre saber que su hijo está enfermo, por todos lados”.