Chano Charpentier aseguró que no recuerda el episodio durante el cual fue baleado por un policía al que presuntamente quiso atacar en medio de un cuadro de exaltación el 25 de julio pasado, al presentarse en la fiscalía de Campana para brindar la clave para desbloquear su teléfono celular secuestrado en ese momento.

"Me encuentro muy bien. No tengo ningún recuerdo. Realmente mi cabeza entró en shock, quizás para protegerme por lo que me había pasado", aseguró el cantante. A pesar de permanecer en un centro de rehabilitación, brindó una entrevista a los medios en la puerta de la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental, ubicada en la calle Sarmiento 414, de Campana.

El músico, quien aún no declaró como testigo en el marco de la causa, sostuvo que sólo recuerda a su madre "sufriendo por la situación" y manifestó que lo que vivió fue "una tocada más de fondo", aunque espera "que sea la última".

Chano acudió a esa sede judicial para aportar la clave de su teléfono celular marca iPhone con el fin de que los peritos puedan eventualmente analizar su contenido en el marco de la causa que tiene como imputado al oficial de la Policía Bonaerense Facundo Amendolara (27), quien le disparó, En sus primeras declaraciones a la prensa tras ser dado de alta del Sanatorio Otamendi, el ex líder de Tan Biónica dijo que actualmente se encuentra internado en una comunidad terapéutica y que está "bárbaro", recuperándose de sus adicciones.

"Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco", sostuvo Chano, quien agregó que no tiene contacto "con el mundo exterior" y que sólo lee diarios, aunque le recortan las noticias que publican sobre él. "Trabajo mucho con mis límites fundamentalmente. Tengo mi espacio para componer, hago mucha educación emocional y sentimental", expresó.

