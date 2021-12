Desde hace unos días, el nombre de Natalie Pérez empezó a resonar fuerte en los medios. Se la estuvo relacionando con varios famosos, entre ellos Nicolás Occhiato, pero a pesar de eso los dos salieron a desmentirlo y se rieron en las redes sociales.

Finalmente, en "Los ángeles de la mañana" revelaron que su nueva pareja es Chano Moreno Charpentier, el cantante de "Tan Bionica". Según información que agregó Maite Peñoñori, ambos se empezaron a escribir cuando él estaba internado luego de que un policía lo hiriera.

.

Ella estaba soltera desde hace tiempo y su ruptura le dio pie para arrancar su carrera musical y despegarse un poco de la actuación. Su relación con el músico es reciente y admitieron que ambos están muy enganchados. Como son dos personas públicas hacen sus encuentros en la casa de ella mayormente.

Además, poco a poco el vocalista se está recuperando, no sólo de las heridas y operaciones que tuvo que atravesar, sino también de sus adicciones. Por el momento, no hay fotos de los dos juntos, pero en sus redes sociales se dejan mensajitos o algunos "me gusta".

Chano es la nueva pareja de Natalie Pérez.

Asimismo, hace poco el cantante volvió a pisar los escenarios con varios shows en el Luna Park y emocionó a todos sus fanáticos. Ante el apoyo que recibió por parte de ellos, él les prometió que se empezaría a cuidar un poco más y priorizaría su salud.