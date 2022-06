Sabrina Carballo y Chanchi Estévez tuvieron una romántica relación antes de ingresar a "El Hotel de los Famosos". Sin embargo, el exjugador de Racing habría estado con otra mujer más del reality de El Trece.

"¿Con quién estuviste, aparte de Sabrina, antes del reality?", le preguntó Karina Iavícoli a Estévez en su paso por "Socios del Espectaculo".

Las panelistas dieron el nombre de Silvina y él respondió: "Tenés razón. Lo que pasa es que fue hace mucho que ya no me acuerdo. No está bueno que yo lo cuente".

Chanchi Estévez en "El Hotel de los Famosos"

"Fue hace mucho, fue en mi etapa de futbolista", agregó. Adrián Pallares aclaró que él era uno de los galanes más buscados del deporte en los 2000, mientras que ella era una de las chicas más lindas de la Argentina, y había salido con varios jugadores de River.

"Fue antes de salir con Sabrina", cerró Chanchi.

El video de Chanchi Estévez admitiendo que salió con Silvina Luna