Lleva tiempo viviendo en Nueva York con su pareja, el cirujano Federico Girardi, por lo que estaba un poco fuera del "radar" argentino, si bien es una figura popular. A comienzos de marzo, Celina Rucci decidió contar públicamente a través de su redes que había luchado durante meses contra la leucemia, y este viernes decidió habló en detalle en "Intrusos" sobre el tema.

La ex vedette relató cómo fue el momento en el que se enteró de la enfermedad: "Fui a sacarme sangre y esa misma noche estuve internada porque me dieron el diagnóstico en menos de 24 horas. Eso es un golpe fuerte, porque a veces uno, por ignorancia, piensa que las cosas no le van a pasar. Por eso, cuando te pasan, te golpean, porque decís 'pará, si yo era sana, deportista, escalaba, corría, nadaba, trabajaba todo el tiempo'. Así que en el momento en el que te lo dicen, obviamente te golpea".

La actriz se muestra renovada.

"A mi santa pareja, pobrecito, le tocó darme el diagnóstico. Me acuerdo que me fui al baño, agarré un toallón, me lo puse en la cara y grité. Es una mezcla de bronca e ira. Cada uno reacciona como puede", relató.

.

Y contó la fuerte pregunta que le hizo a su pareja: "Después, salí y le dije 'te voy a hacer dos preguntas nada más y quiero que me digas la verdad: ¿tiene cura o me voy a morir? Porque si tiene cura, vamos a curarnos, vamos para adelante, no es la primera vez que la vida me pone en situaciones extremas'. Y si no tenía cura iba a aprovechar lo que me quedaba de vida para hacer lo que más me gusta y estar con mis afectos. Pero, en definitiva, había un tratamiento, que se podía curar y acá estamos".