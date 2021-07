Los rumores de romance entre el Tucu López y Celeste Muriega son cada vez más fuertes. El locutor se separó recientemente de Jimena Barón, con quien vivió un intenso noviazgo durante la cuarentena por coronavirus.

Ahora, la cantante está siendo vinculada con Luciano Castro y su ex no se queda atrás. El Tucu no dudó en encarar a Muriega por Instagram como hizo con la jurado de "Showmatch: La Academia".

"Con Celeste tenemos muy buena onda, es divina y hablamos mucho de flora y fauna", aseguró el tucumano días atrás en "Intrusos". Y luego fue la misma mediática quien confirmó la información y agregó detalles.

.

"¿Se acuerdan que él había arrancado la conversación con la Cobra mandándole un pulpito? Conmigo arrancó así pero con otro animalito, lo cambió por una abeja", disparó en "Intrusos a la noche".

"Le pedí una explicación, le dije ‘¿por qué la abeja?’ y me dijo ‘porque succiona mejor’. Yo solo lo vi en Sex”, explicó. Además, de yapa, Muriega contó desde cuándo no tiene sexo: "Desde el 15 de marzo”.