La semana pasada el país entero habló de una sola cosa: el escandaloso incidente protagonizado por el ex diputado Juan Emilio Ameri, quien en medio de una sesión virtual del Congreso le besó los pechos a su pareja, Celeste Burgos.

Inmediatamente la noticia fue replicada por medios de todo el mundo y finalmente el funcionario renunció.

El nombre e imágenes de su pareja comenzaron a circular por todos los portales, ya que Ameri aseguró que estaba viendo cómo le habían quedado sus implantes nuevos. Ahora, Burgos estaría en la mira de Marcelo Tinelli quien la quiere para sumarse al " Cantando 2020".

Celeste Burgos, tentada para ir al "Cantando".

"No aclaró si es verdad que ella habría sido… está corriendo la versión de que fue confirmada, no confirmada, sino que fue tentada, y no lo han desmentido", comenzó Fabián Doman en "Intratables".

.

Y luego disparó: "¿Celeste Burgos va a ir al Cantando?". "¿Va a cantar cachete con cachete, pechito con pechito, ombligo con ombligo?", contestó irónica Débora Plager.

Juan Ameri y su novia Celeste Burgos.

"Es mucho más fácil conseguir algún cargo en una repartición oficial o con algún otro diputado", acotó Mauricio D´Alessandro. "Es un país muy generoso este", sentenció Doman.

Finalmente, luego de que comenzara a circular esta versión, Ángel de Brito desmintió en "Los Ángeles de la Mañana" que Celeste Burgos vaya a sumarse al certamen que conduce.