De entre todos los participantes seleccionados en " La Voz Argentina" en la noche del miércoles, Celena Díaz Roldán logró enamorar tanto al jurado, compuesto por Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky, como a los espectadores en sus hogares ya que rápidamente la convirtieron en tendencia en las redes sociales.

La joven de 20 años es oriunda de Santiago del Estero y nació en una familia colmada de artistas, por lo que desde temprana edad pudo desarrollar su gran voz.

"Soy de Santiago del Estero. Vengo de una familia de cantantes, me dediqué a esto desde chiquita. La primera vez que subí a un escenario fue a los 9 años. Mi papá tenía un evento donde él cantaba, y me invitó. Más allá del miedo en ese momento, fue algo que me gustó mucho, me di cuenta que era algo que quería hacer", recordó Celena antes de entrar al escenario.

El look que lució la joven en " La Voz Argentina".

"Si tendría que elegir, me iría con Mau y Ricky, pero también podría elegir a Ricardo Montaner, estoy entre los dos", manifestó Díaz Roldán para sorpresa de todos. A pesar de su deseo, la joven solamente logró convencer a Soledad Pastorutti durante su audición a ciegas y quedó en el equipo de la cantante folclórica.

.

La santiagueña decidió cantar un clásico de la cumbia argentina, "No me arrepiento de este amor" de Gilda y gracias a esta elección enloqueció a todos los televidentes en sus hogares, quienes rápidamente la convirtieron en tendencia en las redes sociales.

Todo el programa/Cuando canto celena el tema de gilda#LaVozArgentina pic.twitter.com/zTRG5yZx4E — Tomas Birrita (@TBirrita) July 8, 2021

yo viendo a selena: #LaVozArgentina pic.twitter.com/vxg3ZMr5B1 — cati lvs solci�� LP; ARGENTINA A LA FINAL���� (@kttaa4) July 8, 2021