Si bien parecía que Nito Artaza y Cecilia Milone estaban en un gran momento durante el inicio de temporada de teatro en Mar del Plata por su obra "Los 80 están de vuelta", aunque se encontraban aislados por coronavirus, las apariencias engañan ya que la pareja está viviendo un verdadero infierno en su relación.

Después de varios días de peleas y discusiones, la directora artística tomó la decisión de armar las valijas y mudarse del departamento, ubicado en Costanera y Colón, que compartía con el ex senador por la provincia de Corrientes.

.

Según lo informado por La Pavada de Diario Crónica, Milone fue vista en una inmobiliaria de la ciudad balnearia con el objetivo de alquilar un departamento "al toque" y poner distancia con Artaza, quien se quedó en Maral 45.

Sin embargo, el protagonista de la obra habló con Juan Etchegoyen para desviar la atención de su crisis con la cantante y explicó la verdadera razón de su mudanza: "Tengo que mudarme. Ella, como yo no me decidía a rescindir el contrato con la inmobiliaria, alquiló otra casa. Tiene razón Cecilia, no anda nada en este departamento: tiene vista al mar, pero sin calefón, roto el microondas, el balcón desprendido. Parece una película”.