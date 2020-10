Tras una historia de amor clandestina, interrumpida y apasionada, Nito Artaza y Cecilia Milone se casaron en junio de 2017. Hace un tiempo el actor dijo que por "su culpa" no pudieron ser padres. "Sinceramente lo hablé mucho con ella; yo decía bueno, dale vamos, quiero ahora, y me dijo que seamos responsables con esto, ella me dice con toda razón que estamos más para el jubileo que otra cosa. Yo me siento responsable de esa demora", expresó.

Sin embargo, para la cantante "esas disculpas me las pide a mí, pero en realidad se las pide a él". En diálogo con el programa radial "Agarrate Catalina", Milone reveló: "Yo soy en un sentido hasta más fatalista, si bien hubo momentos de mucho dolor y hasta de sentir que se nos perdía la vida, perdimos años hermosos estando separados, y estando los dos sufriendo, porque ninguno de los dos era feliz sin estar con el otro".

"Entonces creo que él se pide disculpas a sí mismo, porque ahora estamos sólidos, estamos en paz y tenemos un hogar propio; tenemos un departamento que armamos juntos...", agregó.

Sobre la maternidad, aseguró: "Ahora tengo 51 años, hay que hacer tratamientos". De todas formas, consideró que formaron una hermosa familia y que "nos cambió el saber que vamos a tener una nieta", en referencia al embarazo de la hija de Nito.