Cecilia Milone, quien a pesar de estar en pareja con Nito Artaza prefiere mantener perfil bajo, abrió su corazón para contar su duro vínculo con su padre tras descubrir que tenía una hermana.

“Conocí a mi hermana a los 47 años. Había algo de mí que la estaba esperando. Yo sabía que tenía una media hermana por mi papá. No me gusta decir la expresión media hermana pero lo digo para que se entienda. Yo sabía que mi papá había tenido una hija en Argentina y luego se separó de mi mamá. Estaba toda la novela media entrecortada pero yo tenía noción de su existencia”, reveló la actriz.

Y continuó en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live“: “A partir de mis 22 años yo lo supe y lo enfrenté a papá, por qué lo había ocultado, estas cosas de machismo. Historias dolorosas. Y digo dolorosas porque a veces los padres se olvidan que tienen hijos y se sienten protagonistas de su historia de pareja y se olvidan que hay otras almas en el medio de las que son responsables".

"Una de las cosas que más me distanció de mi papá, que murió al poco tiempo, fue que me escondiera una hermana. Mucho más de lo que hubiera sucedido con mi madre porque yo no podía hacerme responsable de la historia de ellos. Pero me parecía grave que me haya escondido a una hermana”, manifestó conmovida.

“Yo había conocido a la mamá de mi hermana en una situación laboral junto a mi papá. Imaginaba que me iba a venir a buscar porque sabía quién era yo. Sabía que era una persona pública, por eso era más fácil encontrarme“, detalló.

Luego reveló cómo logró contactarse con su hermana: “No imaginé jamás que comiendo un día con Nito me dijo que había aparecido mi hermana. Y yo inmediatamente actué con naturalidad. ´Ella no sabe cómo abordarte´ y yo le dije que me de un teléfono. Ahí me puse en hermana mayor. Suelo ser maternal y contenedora pero fue increíble como tomé el rol de hermana mayor“.

“Le pregunté dónde quería encontrarse, en ese momento estaba viviendo en una casa compartida y el encuentro fue muy Milone. Sentí la personalidad de mi papá muy fuerte en las dos. Fuimos muy educadas, cálidas, y estudiando la situación. Yo reconocí en su gesto, el gesto de mi papá. Estoy dispuesta a abrir mi corazón pero quiero saber quién sos”, explicó la mujer de Nito Artaza.

Asimismo relató qué sintió al encontrarse con Mariana: “Y por otro lado fue muy conmovedor sentir cuando nos abrazamos al despedirnos. Yo sentí una piel parecida a la mía y aroma. No lo puedo transmitir. Son sensaciones muy fuertes. Y hubo un momento que toqué su mano y sentí que toqué mi mano. Sentí la genética más allá de las características. Fue muy impresionante sentir eso".

“Comprendí que habíamos tenido el mismo papá que a veces no pasa. Hay hombres que se comportan con los hijos de una esposa de una manera y con sus hijos de otra esposa de una manera distinta. Y acá se comportó de forma parecida. En las bromas, en el humor, en la ternura que tenía mi papá. Nuestras mamás quisieron mucho a nuestro papá. Ese amor tan grande que alguna vez sintieron nuestras madres y ese padre lleno de defectos, si hay algo que hizo bien es querer a sus hijas de verdad. Siento familia con Mariana”, aseguró.

Por último, Cecilia reflexionó sobre su relación con su papá tras lo ocurrido: “La relación con mi padre no se recompuso porque murió muy pronto. Tuvo una enfermedad fulminante. Lo que sí hablamos con Mariana es que papá se llevó un montón de secretos. Las historias son muy distintas".

"Él modificó el relato para cada quién. Se llevó secretos pero lo más noble que hizo mi padre fue reconocer a mi hermana y ponerle su apellido. Si bien no me pidió disculpas, no se escapó de la situación y respondió mis preguntas. Quedó saldado. Yo pude saldar los grandes dolores. Papá era una persona muy afectuosa que le gustaba que sus hijos tuvieran relación de apego con su papá. Fue un papá presente para los dos”, concluyó.