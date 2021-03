El mundo del espectáculo y la sociedad se encuentran regidos por duros estándares de belleza que recién ahora se están comenzando a flexibilizar y abolir. Es por esto, y después de atravesar la cuarentena obligatoria por la pandemia, que Cecilia Dopazo decidió dejar de teñirse las canas que tiene desde los 16 años.

En diálogo con Guillermo Andino y Soledad Fandiño, la actriz del mega éxito de "Caballos Salvajes" contó como fue el proceso para dejar de teñirse y reveló la motivación detrás de su decisión.

La actriz luce su pelo natural desde hace varios meses.

"Son mías y eso es de las cosas buenas que trajo la pandemia. Fuimos un montón que nos dejamos de teñir. Yo tengo canas desde los 16 años, además es malísimo teñirse. Hice como cinco películas tiñiéndome", declaró en el ciclo “Es Por Ahi”.

.

"Yo ni me planteaba que podía dejármelas. Con la pandemia fue la excusa porque no podía ir a la peluquería. A mi me relajó, me apareció una libertad y me hizo tan bien. Hay una comunidad que se llama silver sister, son chicas de 15 a 45 años que tienen canas y que dicen que el blanco también es un color”, detalló en el programa de América.

Dopazo aseguró que de ser necesario va a usar pelucas si no quieren que muestre sus canas.

Convencida de su postura, concluyó: “No soy esclava de lo que se supone que debe ser. Nunca tuve tanto trabajo con este pelo en simultáneo. Aviso a los productores que me voy a hacer una peluca divina del color que quieran".