La situación de Fabián Gianola se complica cada vez más, siendo que hasta el momento hay 12 denuncias en su contra por abuso sexual. El actor sufrió una descompensación en su casa unos días antes de Navidad y hace poco trascendió que tomó la decisión de cambiar a los representantes legales con los que trabajaba desde 2019, para contratar a dos abogadas nuevas para su defensa.

.

Este cambio habría sido impulsado por una nueva acusación en su contra, por parte de la empleada doméstica de sus vecinos. Durante la emisión del viernes de "Nosotros a la mañana", la mujer habló sobre el episodio que vivió con el actor en 2013 en el country San Jorge Village, pero prefirió mantener oculta su identidad.

"Yo lo veía a veces pasando con el auto. Un día yo pasé por el frente de su casa, él estaba afuera y cuando yo pasaba fue acercándose a mí. Me empezó a hablar todo simpático con una sonrisa y me dijo si quería conocer su casa. Yo estaba asombrada de que un artista me hable y accedí", recordó la señora.

Y agregó: "Cuando yo entré, cerró la puerta al toque y se me tiró a besarme, a tocarme, agarrarme con las dos manos. Trató de sacarme el pantalón pero no pudo".

Fabián Gianola hizo pasar a la víctima a su casa cuando su esposa no estaba.

Ante la resistencia que ella puso, manifestó cual fue la actitud de Gianola: "Se aflojó el pantalón y agarró mis manos y las metió adentro y me hizo tocar su miembo. Me dijo 'tranquila no hay nadie en la casa, mi señora y mis hijos ya se fueron a Mar del Plata'". Para escapar de la situación, la mujer le dijo que estaba llegando tarde al trabajo y que se quería ir, a lo que él procedió a abrirle la puerta.

Luego de tanto tiempo transcurrido desde el suceso, le preguntaron como fue que ella tomó la decisión de sacar a la luz la estremecedora situación que vivió. "Vi que estaban denunciándolo por abuso entonces dije ahora capaz que me crean". En ese sentido, agregó que por aquel entonces pensó que no le iban a creer y que no le contó a nadie le dio vergüenza.