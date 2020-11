Estuvieron 13 años juntos, formaron una familia ensamblada con la hija de él, que quedó huérfana de madre, pero ahora las cosas entre Valeria Lynch y Cau Bornes están muy mal. El divorcio es un hecho desde mediados de 2019, pero la división de bienes todavía está en plena batalla, del lado del brasileño que suma demandas contra su ex.

Aunque estaban cerca de llegar a un acuerdo, ahora eso cambió por una decisión que tomó el cantante, un cambio en su estrategia judicial. En "Intrusos" la panelista Paula Varela reveló que Cau "le va a pedir más" a la cantante.

Puntualmente, "le va a pedir 200.000 pesos mensuales porque quiere manutención de parte de Valeria Lynch. Él dice: 'Yo dejé toda mi carrera para acompañar a esta mujer. Y antes tenía un nivel de vida que ahora no lo tengo'", explicó.

Según la periodista, el músico y su nuevo abogado van "atrás de cuentas no blanqueadas de Valeria Lynch. Él dice que tiene todos los papeles para ir atrás de esa cuenta. Y además reclama un millón de dólares como división de bienes. También la mitad de las escuelas de Valeria".

Elba Marcovecchio, abogada de Valeria, se refirió a este tema en "Confrontados": "A ella le sorprende este pedido. Valeria sigue trabajando y buscando fuentes de trabajo. Se rompe el lomo. La sorprendió mucho. Esto fue algo desafortunado de Cau, que es una buena persona. No es compatible con este pedido. No lo entiendo. Espero que la Justicia se dé cuenta de que esto no es justo".

Semanas atrás, en su paso por "PH: Podemos hablar", Valeria aseguró que el divorcio tuvo que ver con una cuestión de dinero. "Cuando hay un conflicto de esta naturaleza, hay que tener dignidad. Cuando una de las personas no tiene dignidad, todo se embarra. Es fácil la ecuación, adivinen. Yo creo que hay que pensar un poco, mirar para atrás, recordar los orígenes, ver quién es y hay que ver qué dio cada uno en la relación".