Lejos de minimizar el conflicto con Cau Bornes, su ex marido, Valeria Lynch señaló: "Cuando una de las personas no tiene dignidad, todo se embarra. Es fácil la ecuación. Yo creo que hay que pensar un poco, ver para atrás y ver qué dio cada uno en la relación".

Cau, por su parte, a través de su cuenta en Instagram, publicó: "Sigo viviendo en Buenos Aires. Estoy en contacto con mi hija Tais, que sabiamente se mantiene al margen de conflictos que no son suyos. Por la pandemia no he salido del país y no pude ver a mi madre en Brasil".

"Continúo trabajando en mi oficio de músico, que hago humildemente desde hace décadas y me permite estar pagando la universidad privada de mi hija. No me he vuelto a casar ni estoy ni he estado en pareja con nadie. Me encuentro en proceso judicial de partición de los bienes gananciales según establece la ley en la República Argentina para ambos cónyuges luego de mi matrimonio civil y religioso con la Sra. Valeria Lynch. Desconozco de dónde salieron las disparatadas cifras millonarias en dólares de las que se habló en algunos medios", sentenció.