Al inicio de esta semana se conoció un nuevo fallo de la Justicia a favor de Valeria Lynch sobre su divorcio con Cau Bornes. El músico brasilero le exigía una suma de 80 mil pesos mensuales en concepto de manutención, pero resultó que la artista no tendrá que asumir esa responsabilidad.

Sin embargo, el abogado del músico, Gabriel Turek, aclaró en comunicación con DiarioShow.com que la resolución judicial solo se trata de "una medida preliminar sobre una suma de dinero provisoria que se pidió". Por lo que el juicio y la disputa sigue en curso.

Valeria Lynch y Cau Bornes se separaron el 2019.

"Vamos a apelar, continuaremos con el tema. Esta semana lo vamos a decidir", adelantó el letrado. Lynch y Bornes estuvieron casados 11 años y compartieron la convivencia durante 11, pero luego de su separación en 2019 la relación entre ellos no quedó nada bien.

Entre las exigencias del artista brasilero hacia su ex se encuentra la compensación monetaria por haber dejado de lado su carrera en los años que estuvieron juntos. "Lo que se pide es una compensación como estipula la ley dice en cualquier matrimonio. Quien ganaba más, aportaba más y hay que liquidar lo que se adquirió y ganó durante toda esa época", explicó Turek.

La defensa de Lynch, que se encuentra en manos de Fernando Burlando, argumentó que el cantante está en condiciones de trabajar y cuenta con los recursos necesarios para poder autosustentarse. En ese sentido, el defensor de Cau manifestó: "Bornes es un artista y los artistas no están trabajando. El 90 por ciento de las personas del espectáculo no están trabajando".

"Pedimos una cuota de alimentos provisorios por un tema de salud que tiene él y la señora le dio de baja en la obra social. Él está sin cobertura y sin ingresos. Es un tema puntual que se solicitó, si el juez lo da o no lo da lo veremos, pero se solicitó hasta casi de forma involuntaria", agregó.

Además, se refirió a las críticas y burlas que recibe su cliente: "Respecto a los que se dice de que él no quiere trabajar… Nos llama poderosamente la atención que se hagan burlas con una persona que no puede trabajar. En marzo, él perdió un contrato en Brasil por la pandemia, además tiene proyectos teatrales y musicales que no puede realizar por la pandemia. Pero claro que quiere trabajar", sostuvo.

Valeria Lynch ahora está en pareja con Mariano Martínez.

El representante legal también detalló que durante su matrimonio con Lynch, Bornes "colaboró y contribuyó en menor medida", pero remarcó que también se hace cargo de los gastos de su hija, Taís. La joven de 19 años guarda estrecha relación con la intérprete de "Como una Loba" y hasta viven juntas, pero Turek contó que también tiene relación con su padre: "Él se hace cargo de algunos costos como la facultad, vacaciones y tiene un contacto diario".

El próximo paso a seguir en relación al divorcio es "establecer la contabilidad de la señora (Valeria Lynch) para dividir y liquidar la sociedad conyugal eventualmente con una pericia contable". Y reveló que contrataron "un estudio contable que dará una radiografía de los ingresos de la señora que no condice con lo que manifiesta".

Valeria Lynch tiene buena relación con Taís, hija de Cau Bornes.

"Esos juicios todavía están entablándose en los juzgados y va a tener una resolución que seguramente sea acorde a lo que el derecho marca. Hay que dividir la sociedad en los años que estuvieron casados. Vamos a pedir todo lo que por derecho corresponde en igualdad de género. El Código Civil y la Constitución Nacional no hacen distinción de sexo, habla de personas", declaró sobre su estrategia ante el juzgado.

Por último aclaro que aún no hay una cifra estipulada de cuánto le exigirá en compensación a Lynch ya que "todavía la contabilidad de la señora no arroja resultados, con lo cual es muy difícil de determinar".

"Este fallo no lo tomamos como algo importante, porque esto era una especie de cautelar de lo que se va a solicitar y no le damos importancia significativa. Lo más importante es lo que va a ocurrir, pero los plazos todavía no los tenemos", cerró expectante.

Por A.B.