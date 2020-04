onsultada en " Intrusos" por la salud de su hija Oriana Sabatini tras revelar que le dio positivo el test de coronavirus, Cahterine Fulop se refirió a la polémica en la que estuvo envuelta con su empleada doméstica, Juanita, y no tuvo problema en opinar al respecto.

"Catherine, ¿te enojaste cuando en las redes te criticaron el video con tu empleada? ¿cómo te cayeron las reacciones?", le consultó Rodrigo Lussich en medio de la entrevista por videollamada.

"La verdad es que justo paso en el momento en que me enteré de la noticia de Oriana (sobre el hecho de que tiene coronavirus), así que eso pasó a un segundísimo plano", comenzó a explicar antes de ser interrumpida por su pareja, Osvaldo "Ova" Sabatini, quien explicó por qué salieron a criticar a la actriz: "Ella hace todo con bondad y con inocencia. Y muchas veces no se da cuenta de las cosas por su inocencia misma, ella no piensa en la maldad de la gente. Entonces le va a pasar muchas veces esto. A pesar de que uno trata de aconsejarla, le va a seguir pasando".

La actriz contó que Juana ya no se encuentra en su casa.

En la misma línea, la conductora de "Bellas Tardes" manifestó qué la motivó a empezar a mostrar a la mujer en su cuenta de Instagram. "Cuando la muestro a Juana es porque es muy buena cocinera y tenemos una relación súper linda y siempre pensé que mostrándola a Juana, que también tiene muchísimo seguidores, capaz le sale algo bueno. Que ella, de repente, pueda tener su local y vender comida. No sé, un emprendimiento. Que ella pudiera independizarse", detalló convencida.

Y continuó: "La gente cuando critica esas cosas a mi ya no me dan ganas de hacerlo y la verdad que a mi no me perjudica porque si no aparezco en las redes, no me importa. Con mi vida profesional estoy más que hecha, súper agradecida de todo lo que me paso. Y, en realidad, la perjudican a ella".

Por último, la pareja aseguró que ya no se encuentra en su hogar y que solo están ellos dos junto a su hija Tiziana y su novio Lucas. "Juana se quedó solo unos días, después se quiso ir y se fue a la casa de su novio. Así que estamos nosotros cuatro", aseguraron. Por el momento, las tareas hogareñas quedaron a cargo de la presentadora.

.

Coronavirus: el estado de salud actual de Oriana Sabatini

Cathy, además, contó cómo se encuentra la salud de la cantante luego de que ésta hiciera público a través de un video que tanto ella como su novio, Paulo Dybala, resultaron positivos en el examen de Covid-19. Sobre este asunto, la modelo sostuvo: "Se hizo un segundo test que le dio negativo y ahora hay que esperar que le hagan un tercero para que se confirme un 100 por ciento. Por ahora ya hay un 50 por ciento que ya no tiene el virus".

"Este virus te crea como una especie de incertidumbre, que por suerte dicen que la gente joven esta todo bien, que no pasa nada. Pero uno a la distancia no puede dejar de preocuparse", concluyó sobre está noticia que alarmó a toda su familia.