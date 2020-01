Como invitada especial al ciclo de "¿Quién quiere ser millonario?", Catherine Fulop encantó a los televidentes con su especial sonrisa y la buena energía que contagia a través de la pantalla. Pero olvidada de las cámaras, la modelo reveló a Santiago Del Moro un curioso dato sobre el humor de sus hijas, Oriana y Tiziana Sabatini.

La actriz contó cómo su familia se desempeña en el hogar a la hora del desayuno y el relato también incluyó comentarios acerca del carácter de su cuñada, Gabriela Sabatini, hermana de Ova. Además habló sobre un "gen" que tienen todos en común.

La familia Sabatini.

"En mi casa hablo todo el día. Yo me levanto a la mañana y empiezo 'pum' para arriba. A mis niñas las levantaba diciéndoles 'buenos días Tizianita, ¿cómo está la reina de la casa?', y las chicas me miraban mal", reveló.

Además, Catherine detalló que "Oriana siempre era la más fuerte de personalidad, bajaba asquerosa con su boca y sus ojos claros, y Tiziana bajaba más divina y era más delincuente".

Entre risas, la actriz venezolana agregó: "Entonces Oriana bajaba con cara de 'traste' y yo le decía si no me sacas esa cara de 'culei', te voy a llevar al psicólogo. Esa era mi amenaza. Ella me decía 'lo que pasa es que hablás desde muy temprano', y yo respondía: 'es que ninguno de los tres me habla a la mañana'".

Respecto al ánimo de la tenista detalló que se trata de un "gen porque Gaby también es así y su papá también era así. Es genético. Son así como parcos, tranquilos y que meditan".