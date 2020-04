Catherine Fulop fue una de las grandes protagonistas de la cuarentena dentro de la farándula argentina, por algunas polémicas declaraciones sobre su vida en aislamiento y principalmente en lo que respecta a su hija, Oriana Sabatini, quien dio positivo en coronavirus hace algunas semanas.

Y ahora sorprende con una confesión sobre la intimidad con su marido, Ova. "Al principio estuvo chévere estar en casa para estar más juntos, pero ahora es como que… ‘Basta, mi amor, necesito mi independencia’", contó Catherine en un vivo de Instagram con el periodista Sebastián “Pampito” Perelló Aciar.

En su casa, no solo está con su esposo, sino que comparte el espacio con su hija menor, Tiziana y el novio de la joven. Más allá de su actitud optimista, expresó: "Al principio era como ‘qué bueno, ya no tengo que ir a trabajar, me quedo en casa y no me tengo que levantar temprano’. Porque antes tenía que ir a la radio, pero ahora voy día por medio”.

Al estar todo el tiempo juntos, para la conductora esto significó una baja en la libido: "Estamos los cuatro todo el día juntos y la casa como que se vuelve asexuada. El Ova estuvo que se colgaba de las paredes con el tema de Oriana pero ahora está más relajado".

La última declaración tiene que ver con el momento en el que ella y Osvaldo se enteraron de que Oriana, que vive en Italia con su novio Paulo Dybala, dio positivo en las pruebas de Covid-19, por lo que Sabatini tuvo la intención de viajar a Europa.