Curada del coronavirus, pero aún en cuarentena en Italia junto a su novio Paulo Dybala, parecer que Oriana Sabatini tiene muchas ganas de formar una familia.

Según contó su madre Catherine Fulop, a la joven no le interesa mucho retomar su carrera artística sino más bien convertirse en madre junto al futbolista: "Ella iba a tomar las riendas de su carrera. De hecho, lanzó dos videoclips, lo iba a agarrar seriamente. Pero yo entendí que el éxito no es igual para todos, para ella el éxito es formar una familia y dar conciertos de vez en cuando y no llenar un Luna Park, está bueno lo que ella plantea también".

"No es lo que yo más quisiera que le pasara a ellos en este momento (que sean padres). Ellos tienen muchas ganas de agrandar la familia, pero tienen mucho para hacer como viajar. El pensarlo me dio alegría", continuó a corazón abierto.

Por último en "Agarrate Catalina" por la Once Diez recordó lo triste que se puso cuando se enteró que su hija tenía el virus, el cual pudo superarlo: "La cuarentena me pegó mal por esa noticia, porque apenas empezaba la cuarentena recibimos esa noticia de que tenían coronavirus. Ova estaba muy mal, estaba como paranoico, triste, preocupado, irritable".